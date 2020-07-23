На Ставрополье тушат пожар на площади 500 квадратных метров

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В Ставропольском крае загорелась кровля Невинномысского маслоэкстракционного завода, площадь пожара составляет 500 кв. м.
На Ставрополье тушат пожар на площади 500 квадратных метров
  • © РИА Новости / Николай Хижняк

«В 14:50 мск поступило сообщение о пожаре в здании Невинномысского маслоэкстракционного завода. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение рубероидной кровли на площади 500 кв. м, подтверждён третий номер», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы краевого МЧС.

Сведения о наличии или отсутствии пострадавших уточняются.

Ранее сообщалось, что в подмосковном городе Видное произошёл пожар на площади 1,5 тыс. кв. м. 

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