В Омской области проводят проверку по факту выбросов фенола на предприятии

В Омской области проводят проверку по факту выбросов фенола на одном из местных предприятий.

Об этом сообщает Gorod55.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Во время надзорных мероприятий установлено, что АО «ОмскВодоканал» нарушило требования законодательства об охране атмосферного воздуха. По результатам отобранных проб зафиксировано превышение предельной концентрации фенола в 45 раз.

Также заведено административное дело по статье «Нарушение правил охраны атмосферного воздуха».

Омский межрайонный природоохранный прокурор обратился в Центральный районный суд с требованием устранить нарушения. Материалы проверки также переданы следователям. По итогам доследственной проверки будет решаться вопрос о заведении уголовного дела.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Пермском крае возбуждено дело по факту загрязнения химикатами реки Камы.