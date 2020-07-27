Эксперты рассказали, какой хлеб быстрее портится

Специалисты Роскачества и ФГАНУ «Научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности» рассказали, какой хлеб в большей степени подвержен плесневению и почему.

Эксперты пришли к выводу, что хлеб, который продаётся в нарезанном и упакованном виде, больше подвержен появлению плесени. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщение на сайте Роскачества.

Это связано с тем, что при нарезке хлеба увеличивается площадь поверхностей, доступных для плесени.

К продукции с пониженной влажностью (сушки, сухари, хлебные палочки) это не относится, но только в том случае, если были соблюдены правила хранения.

Разные виды хлебобулочных изделий имеют свою скорость плесневения. Так, пшеничный и ржаной хлеб не заплесневеют в течение 24 часов после выпечки, а ржаной и ржано-пшеничный хлеб – в течение 40 часов.

Эксперты отмечают, что в хлебобулочных изделиях развивается много видов плесени. Иногда она не видна на глаз, в таком случае следует ориентироваться на вкус и запах.

«Если у изделия появился лёгкий прогорклый или плесневый запах, это свидетельствует о том, что процесс микробной порчи уже начался. Такой хлеб лучше не употреблять в пищу», — отмечается в сообщении.

Специалисты предупреждают, что недопустима любая плесень.

Ранее «Вечерняя Москва» опубликовала мнение специалистов Роскачества о том, на что стоит обращать внимание при покупке мороженого.