Бывший заместитель мэра Якутска приговорён к четырём годам колонии

Суд приговорил бывшего заместителя мэра Якутска Василия Гоголева к четырём годам колонии общего режима за злоупотребление должностными полномочиями.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу регионального управления прокуратуры.

«Установлено, что подсудимый, занимая должность заместителя главы ГО «город Якутск»... оказывал при содействии двух руководителей фирм давление на руководство коммерческой организации, занимающейся строительством, в целях незаконного получения имущественных прав на жилые помещения в строящемся жилом доме. Сумма ущерба, причинённая строительной фирме в результате данных незаконных действий, составила свыше 165 млн рублей», — говорится в заявлении ведомства.

Завершено и предварительное расследование в отношении двух руководителей фирм, с которыми был связан Гоголев.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Кургане бывший следователь, обвинённый во взяточничестве, приговорён к шести годам колонии строгого режима.