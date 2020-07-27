В Калмыкии вновь открылись кафе и рестораны

В Калмыкии возобновили работу кафе и рестораны, хотя режим ограничительных мер по коронавирусу продлён ещё на две недели.

Работа предприятий общепита и малой непродовольственной розницы в регионе возобновляется. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на соответствующее распоряжение главы республики Бату Хасикова, которое он подписал в воскресенье, 26 июля.

По словам главного санитарного врача Калмыкии Джангара Санджиева, решение о смягчении профилактических мер связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации в регионе.

Ранее портал RIA56 сообщал о том, что в Оренбургской области возобновили работу летние кафе, веранды и террасы.