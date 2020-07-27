В восьми столичных парках открылись верёвочные городки

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В восьми парках столичного департамента культуры открылись верёвочные городки для детей и взрослых.
В восьми столичных парках открылись верёвочные городки
  • ©mos.ru

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Панда-парки — тарзанки, подвесные мосты и канатные лабиринты, прикреплённые к стволам деревьев и столбам на высоте до 22 м, — ждут посетителей в парках «Сокольники», «Фили», «Красная Пресня», «Царицыно», «Кузьминки», «Митино», а также Таганском и Измайловском.

Узнать цены и купить билеты можно на официальных сайтах зон отдыха.

Перед прохождением маршрута с посетителями проводят обязательный инструктаж по технике безопасности и надевают на них страховочное снаряжение.

Как сообщало ранее ФБА «Экономика сегодня», в Москве разработаны авторские веломаршруты.

 

 

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