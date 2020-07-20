В Москве разработали авторские веломаршруты
- РИА Новости
Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Раздел «Велосипед» появился на медиаплатформе #Москвастобой комитета по туризму. Несколько маршрутов посвящены различным архитектурным стилям, ещё одна прогулка познакомит с самыми необычными зданиями города.
Также есть маршруты «Обновлённая Москва» и «Как за городом, но в Москве».
Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», эксперт по велоспорту, зампред Союза велосипедистов Волгограда по развитию велотранспортной инфраструктуры Михаил Соломонов рассказал об основных правилах безопасности при передвижении на велосипеде.