В Москве разработали авторские веломаршруты

В Москве разработали авторские велосипедные маршруты.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Раздел «Велосипед» появился на медиаплатформе #Москвастобой комитета по туризму. Несколько маршрутов посвящены различным архитектурным стилям, ещё одна прогулка познакомит с самыми необычными зданиями города.

Также есть маршруты «Обновлённая Москва» и «Как за городом, но в Москве».

Ранее, как сообщал сайт «Москва 24», эксперт по велоспорту, зампред Союза велосипедистов Волгограда по развитию велотранспортной инфраструктуры Михаил Соломонов рассказал об основных правилах безопасности при передвижении на велосипеде.