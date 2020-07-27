На ВДНХ будут проводить бесплатные спортивные тренировки

На веранде Дома культуры ВДНХ начинаются бесплатные спортивные мастер-классы для всех желающих.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Занятия начинаются 28 июля и продлятся до окончания летнего сезона.

Тренировки будут проходить по вторникам и четвергам с 19:00 и по воскресеньям с 10:00. На одном занятии будет не больше 30 человек, поэтому понадобится предварительная онлайн-регистрация.

Сертифицированный тренер-преподаватель Наталия Сулима подготовила авторскую программу по трём направлениям: пилатес, растяжка и кардиореспираторные тренировки. Продолжительность тренировки — один час.

Ранее стало известно, что в шести московских парках будут проходить бесплатные занятия по бегу.