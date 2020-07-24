В шести парках Москвы начинаются бесплатные беговые тренировки

В шести московских парках будут проходить бесплатные занятия по бегу для всех желающих.

«Все тренировки проходят под руководством профессиональных инструкторов. Присоединиться к ним можно бесплатно, но на некоторые спортивные занятия потребуется предварительная регистрация», — пишет «Москва 24» со ссылкой на сообщение на портале мэра и правительства Москвы.

Занятия будут проходить в Измайловском парке, в парке Олимпийской деревни, в музее-заповеднике «Царицыно», в парках «Дубки», «Садовники» и «Кузьминки».

Как сообщало ранее ФБА «Экономика сегодня», в Москве разработаны авторские веломаршруты.