В шести парках Москвы начинаются бесплатные беговые тренировки

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В шести московских парках будут проходить бесплатные занятия по бегу для всех желающих.
В шести парках Москвы начинаются бесплатные беговые тренировки
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Киселев

«Все тренировки проходят под руководством профессиональных инструкторов. Присоединиться к ним можно бесплатно, но на некоторые спортивные занятия потребуется предварительная регистрация», — пишет «Москва 24» со ссылкой на сообщение на портале мэра и правительства Москвы.

Занятия будут проходить в Измайловском парке, в парке Олимпийской деревни, в музее-заповеднике «Царицыно», в парках «Дубки», «Садовники» и «Кузьминки».

Как сообщало ранее ФБА «Экономика сегодня», в Москве разработаны авторские веломаршруты.

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