Ещё 264 пациента вылечились за сутки от коронавируса в Москве
- АГН «Москва»
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 264 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 174 985», — отметила Ракова.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве.
Доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров — главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова — оценил в беседе с НСН последствия пандемии коронавирусной инфекции.