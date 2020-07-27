Ещё 264 пациента вылечились за сутки от коронавируса в Москве

В Москве от коронавируса вылечились почти 175 тыс. человек, за сутки выписаны 264 пациента. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

АГН «Москва»

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 264 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 174 985», — отметила Ракова. Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве. Доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров — главный инфекционист ФМБА России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова — оценил в беседе с НСН последствия пандемии коронавирусной инфекции.