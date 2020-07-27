Ещё 264 пациента вылечились за сутки от коронавируса в Москве

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В Москве от коронавируса вылечились почти 175 тыс. человек, за сутки выписаны 264 пациента. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ещё 264 пациента вылечились за сутки от коронавируса в Москве
  • АГН «Москва»

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 264 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 174 985», — отметила Ракова.

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