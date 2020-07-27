Основателя сети «Корчма «Тарас Бульба» могут объявить в международный розыск

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Основателя сети ресторанов «Корчма «Тарас Бульба» Юрия Белойвана могут объявить в международный розыск по новому делу.
Основателя сети «Корчма «Тарас Бульба» могут объявить в международный розыск
  • © РИА Новости / Сергей Пятаков

«Его (Белойвана — RT) планируется объявить в международный розыск», — цитирует РИА Новости заместителя председателя Следственного комитета России генерал-полковника Елену Леоненко.

Отмечается, что Белойвана планируют объявить в розыск по делу о сокрытии 57 млн рублей.

Леоненко добавила, что он скрылся от органов следствия.

5 ноября 2019 года Преображенский суд Москвы освободил от наказания в связи с болезнью Юрия Белойвана, осуждённого по делу о неуплате налогов.

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