Основателя сети «Корчма «Тарас Бульба» могут объявить в международный розыск

Основателя сети ресторанов «Корчма «Тарас Бульба» Юрия Белойвана могут объявить в международный розыск по новому делу.

«Его (Белойвана — RT) планируется объявить в международный розыск», — цитирует РИА Новости заместителя председателя Следственного комитета России генерал-полковника Елену Леоненко.

Отмечается, что Белойвана планируют объявить в розыск по делу о сокрытии 57 млн рублей.

Леоненко добавила, что он скрылся от органов следствия.

5 ноября 2019 года Преображенский суд Москвы освободил от наказания в связи с болезнью Юрия Белойвана, осуждённого по делу о неуплате налогов.