В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом в армии

Министерство обороны России опубликовало бюллетень со статистикой по коронавирусной инфекции COVID-19 среди военнослужащих.

Отмечается, что за прошедшие сутки в ВС России после прохождения лечения выздоровели 109 военнослужащих.

«Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России увеличилась до 8645», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

В министерстве добавили, что общее число вылечившихся среди гражданского персонала выросло до 1023.

Ранее Минобороны сообщило об успешном завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной совместно с исследовательским центром имени Гамалеи.

24 июля центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил разрешение Министерства здравоохранения на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса.