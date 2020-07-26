Дегтярёв планирует продолжить начатые Фургалом социальные программы
- РИА Новости
«Сергей Иванович реализовал, за что ему огромное спасибо, субсидирование перелётов на северные территории. Это 4,5 тыс. — билет. На этом примере хочу показать: всё хорошее, что он начал, продолжу», — сказал Дегтярёв, выступая перед журналистами. Его слова приводит РИА Новости.
Льготная программа не прекращена, добавил он, приостановка продажи билетов была связана с тем, что Фургал задержан.
«Чтобы деньги появились, нужно решение. Решение я принял», — отметил глава региона.
Кроме того, будет продолжена программа обеспечения жильём детей-сирот, которую его предшественник «сдвинул с мёртвой точки»
Ранее Михаил Дегтярёв предложил создать народный совет для консультаций с жителями по основным вопросам и проблемам региона.