Дегтярёв планирует продолжить начатые Фургалом социальные программы

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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв намерен продолжать работать над социальными программами, которые начал бывший глава региона Сергей Фургал.
Дегтярёв планирует продолжить начатые Фургалом социальные программы
  • РИА Новости

«Сергей Иванович реализовал, за что ему огромное спасибо, субсидирование перелётов на северные территории. Это 4,5 тыс. — билет. На этом примере хочу показать: всё хорошее, что он начал, продолжу», — сказал Дегтярёв, выступая перед журналистами. Его слова приводит РИА Новости.

Льготная программа не прекращена, добавил он, приостановка продажи билетов была связана с тем, что Фургал задержан.

«Чтобы деньги появились, нужно решение. Решение я принял», — отметил глава региона.

Кроме того, будет продолжена программа обеспечения жильём детей-сирот, которую его предшественник «сдвинул с мёртвой точки»

Ранее Михаил Дегтярёв предложил создать народный совет для консультаций с жителями по основным вопросам и проблемам региона.

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