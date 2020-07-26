Дегтярёв планирует продолжить начатые Фургалом социальные программы

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв намерен продолжать работать над социальными программами, которые начал бывший глава региона Сергей Фургал.

«Сергей Иванович реализовал, за что ему огромное спасибо, субсидирование перелётов на северные территории. Это 4,5 тыс. — билет. На этом примере хочу показать: всё хорошее, что он начал, продолжу», — сказал Дегтярёв, выступая перед журналистами. Его слова приводит РИА Новости.

Льготная программа не прекращена, добавил он, приостановка продажи билетов была связана с тем, что Фургал задержан.

«Чтобы деньги появились, нужно решение. Решение я принял», — отметил глава региона.

Кроме того, будет продолжена программа обеспечения жильём детей-сирот, которую его предшественник «сдвинул с мёртвой точки»

Ранее Михаил Дегтярёв предложил создать народный совет для консультаций с жителями по основным вопросам и проблемам региона.