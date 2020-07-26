В Татарстане рассказали о реализации проектов по поддержке добровольчества

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Татарстан получит 6,9 млн рублей на реализацию проектов, направленных на поддержку добровольчества. Он стал одним из лауреатов конкурса «Регион добрых дел» в рамках нацпроекта «Образование».
В Татарстане рассказали о реализации проектов по поддержке добровольчества
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу республиканского Минмолодёжи.

Средства будут направлены на реализацию комплексной программы развития добровольчества, а также на такие проекты, как «Большая перемена!», «Приволжский регистр», «Я — волонтёр. Осознанное волонтёрство. Победим рак вместе».

Всего в число победителей, кроме Татарстана, вошли 38 регионов.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало о работе волонтёров в республике.

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