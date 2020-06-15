В Удмуртии рассказали о работе волонтёров

Координатор штаба акции #МыВместе в Удмуртии Елизавета Плеханова прокомментировала работу волонтёров в регионе.

Как передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы республики Александра Бречалова, участники акции #МыВместе оказывают помощь пожилым и маломобильным гражданам в условиях пандемии коронавируса.

«Наши волонтёры стали самыми востребованными помощниками. К каждой заявке ребята подходят индивидуально и ответственно, чтобы никто не остался без помощи, потому что люди обращаются с самыми разными просьбами», — отметила Плеханова.

Сообщается, что к этой работе в Удмуртии привлечены 615 волонтёров, которые уже выполнили 1,6 тыс. заявок.

Всего в регионе заняты в сфере добровольчества свыше 21 тыс. человек.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области волонтёры продолжат раздавать бесплатные маски малообеспеченным пенсионерам и семьям с низким уровнем дохода.