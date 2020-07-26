Эксперт оценил необходимость дистанционного обучения с 1 сентября

Кандидат медицинских наук Владимир Зайцев оценил необходимость дистанционного обучения с 1 сентября.

«Дистанционное обучение не может заменить очное. Эта система вырабатывалась много лет: ученик видит педагога, может задавать вопросы, происходит коммуникация, которая обеспечивает полноценное усвоение знаний. Поэтому стоит организовать обучение по классической схеме», — заявил он в беседе с Newinform.

По его словам, можно разместить в каждом классе санитайзеры. Как отметил Зайцев, нет ничего плохого и в масочном режиме.

Эксперт добавил, что если дети научатся выполнять требования Роспотребнадзора, то эти правила могут стать частью их жизни и после пандемии.

«Я считаю, что это хорошо и совершенно точно уменьшит количество заболеваний «грязных рук», — заключил он.

Ранее, как сообщало ФАН, глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала ситуацию с 1 сентября.