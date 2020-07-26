В Совфеде оценили необходимость дистанционного обучения с 1 сентября

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Член Совета Федерации Сергей Цеков оценил необходимость дистанционного обучения с 1 сентября.
В Совфеде оценили необходимость дистанционного обучения с 1 сентября
  • РИА Новости

«Нужно будет в первую очередь ориентироваться на ситуацию в августе», — сказал он в беседе с Newinform.

По его мнению, если показатели не изменятся, то можно повременить с выходом обучающихся с удалёнки.

«Я думаю, что, если дождаться массовой вакцинации, то будет полная свобода в плане посещения школ, университетов и общественных пространств», — заявил Цеков.

Ранее, как сообщало ФАН, глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала ситуацию с 1 сентября.

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