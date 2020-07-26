Российский ВМФ усилят гиперзвуковым оружием и цифровыми технологиями

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Преимущества российского Военно-морского флота будут достигаться с помощью цифровых технологий и гиперзвукового оружия, заявил президент России Владимир Путин на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.
Российский ВМФ усилят гиперзвуковым оружием и цифровыми технологиями
  • РИА Новости

«Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счёт широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счёт самых эффективных средств обороны», — сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что Военно-морской флот России оснащён уникальными образцами вооружения и спецтехники.

По его словам, в 2020 году в его состав будет принято 40 кораблей и судов различных классов.

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