В Самаре отметили день ВМФ

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В Самаре прошла церемония возложения цветов к памятнику Соловецким юнгам на одноимённой аллее набережной.
В Самаре отметили день ВМФ
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Об этом сообщает sova.info.

В мае 1942 года на Соловецких островах в Белом море начали создавать школу юнг ВМФ. Они воевали на кораблях, где заменяли раненых моряков. В честь юных героев в 1992 году открыли памятник.

«В те военные годы из Куйбышева молодые парни отправлялись в школу Соловецких юнг. В столь юном возрасте они встали на защиту нашей Родины в кровавой схватке со свирепым врагом. И победили. Я горд, что такая страница истории есть в летописи Самарской области», — заявил губернатор Дмитрий Азаров.

Ранее народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов в беседе с телеканалом «Звезда» оценил парад в честь Дня Военно-морского флота во Владивостоке.

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