Евгений Миронов оценил парад в честь Дня ВМФ во Владивостоке

Короткая ссылка
Народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов оценил парад в честь Дня Военно-морского флота во Владивостоке.
Евгений Миронов оценил парад в честь Дня ВМФ во Владивостоке
  • РИА Новости

«Очень круто. Столько народа собралось сегодня. Возникает гордость от того, что у нас такие ребята здесь во Владивостоке — наш Тихоокеанский флот», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Как рассказал Миронов, прежде всего его потрясли корабли.

Кроме того, он отметил детали: «Поскольку я — художественный деятель, то я заметил, что, оказывается, у матросов ботиночки лаковые. Это высочайший шик».

В воскресенье, 26 июля, в России отмечается День Военного-морского флота. Во многих городах страны проводятся торжественные мероприятия, Главный военно-морской парад организован в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить