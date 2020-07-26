Евгений Миронов оценил парад в честь Дня ВМФ во Владивостоке

Народный артист России, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов оценил парад в честь Дня Военно-морского флота во Владивостоке.

«Очень круто. Столько народа собралось сегодня. Возникает гордость от того, что у нас такие ребята здесь во Владивостоке — наш Тихоокеанский флот», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

Как рассказал Миронов, прежде всего его потрясли корабли.

Кроме того, он отметил детали: «Поскольку я — художественный деятель, то я заметил, что, оказывается, у матросов ботиночки лаковые. Это высочайший шик».

В воскресенье, 26 июля, в России отмечается День Военного-морского флота. Во многих городах страны проводятся торжественные мероприятия, Главный военно-морской парад организован в Санкт-Петербурге.