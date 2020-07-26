В России проведено более 26,9 млн тестов на коронавирус

Число проведённых в России тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 26,9 млн. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

АГН «Москва»

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«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 264 980 человек», — приводит ТАСС сообщение. Отмечается, что за сутки проведена 291 тыс. тестов на COVID-19. Ранее инфекционист оценил вероятность второй волны коронавируса в России осенью.