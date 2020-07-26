В России проведено более 26,9 млн тестов на коронавирус
Число проведённых в России тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 26,9 млн. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
- АГН «Москва»
- © Никеричев Андрей
«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 264 980 человек», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что за сутки проведена 291 тыс. тестов на COVID-19.
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