В России проведено более 26,9 млн тестов на коронавирус

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Число проведённых в России тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 26,9 млн. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
В России проведено более 26,9 млн тестов на коронавирус
  • АГН «Москва»
  • © Никеричев Андрей

«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 264 980 человек», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что за сутки проведена 291 тыс. тестов на COVID-19.

Ранее инфекционист оценил вероятность второй волны коронавируса в России осенью.

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