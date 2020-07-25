Инфекционист оценил вероятность второй волны COVID-19 в России осенью

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Осенью возможно увеличение числа пациентов с сезонными острыми респираторными заболеваниями, однако значительного подъёма уровня инфицирования вирусами, в том числе COVID-19, не ожидается. Об этом заявил главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.
Инфекционист оценил вероятность второй волны COVID-19 в России осенью
  • Reuters

«Правильнее говорить не о второй волне, а о возможном подъёме заболеваемости в период сезонного повышения острых респираторных заболеваний», — приводит ТАСС его слова.

Чуланов уточнил, что осенью с формированием школьных, студенческих и рабочих коллективов создаются условия для распространения вирусов.

«И это может привести к некоторому подъёму заболеваемости. Значительного подъёма, наблюдавшегося ранее, мы не ожидаем», — добавил инфекционист.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что, по оценке специалистов, в настоящее время нет предпосылок для возникновения второй волны коронавирусной инфекции в России.

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