Инфекционист оценил вероятность второй волны COVID-19 в России осенью
- Reuters
«Правильнее говорить не о второй волне, а о возможном подъёме заболеваемости в период сезонного повышения острых респираторных заболеваний», — приводит ТАСС его слова.
Чуланов уточнил, что осенью с формированием школьных, студенческих и рабочих коллективов создаются условия для распространения вирусов.
«И это может привести к некоторому подъёму заболеваемости. Значительного подъёма, наблюдавшегося ранее, мы не ожидаем», — добавил инфекционист.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что, по оценке специалистов, в настоящее время нет предпосылок для возникновения второй волны коронавирусной инфекции в России.