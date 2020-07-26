Два человека погибли в ДТП в Новой Москве
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Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы в своём Twitter.
Примерно в 23.15 в деревне Кленовское, поселение Починки в Новой Москве водитель автомобиля Ренж Ровер не справилась с управлением, в результате чего совершила съезд в кювет. В #ДТП погибли 2 человека - сама водитель и пассажир иномарки— Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) July 25, 2020
«В ДТП погибли два человека — сама водитель и пассажир иномарки», — указано в тексте.
Отмечается, что водитель не справилась с управлением.
На месте работает следственно-оперативная группа.
Ранее на юго-востоке Москвы два автомобиля влетели в пешеходов в результате ДТП.