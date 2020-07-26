Два человека погибли в ДТП в Новой Москве

Короткая ссылка
В результате съезда автомобиля в кювет в деревне Кленовское в Новой Москве погибли два человека.
Два человека погибли в ДТП в Новой Москве
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Об этом сообщает Госавтоинспекция Москвы в своём Twitter.

«В ДТП погибли два человека — сама водитель и пассажир иномарки», — указано в тексте.

Отмечается, что водитель не справилась с управлением.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Ранее на юго-востоке Москвы два автомобиля влетели в пешеходов в результате ДТП.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить