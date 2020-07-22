На юго-востоке Москвы две машины влетели в пешеходов после ДТП
На юго-востоке Москвы два автомобиля влетели в пешеходов в результате ДТП.
- © Наталья Селиверстова
- РИА Новости
«На Краснодарской улице, 20/1 (в районе метро «Люблино») — ДТП с двумя автомобилями. Машины наехали на пешеходов», — говорится в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.
Как уточняется, по предварительным данным, пострадали три человека.
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