На юго-востоке Москвы две машины влетели в пешеходов после ДТП

На юго-востоке Москвы два автомобиля влетели в пешеходов в результате ДТП.

© Наталья Селиверстова

РИА Новости

«На Краснодарской улице, 20/1 (в районе метро «Люблино») — ДТП с двумя автомобилями. Машины наехали на пешеходов», — говорится в Telegram-канале столичного Департамента транспорта. Как уточняется, по предварительным данным, пострадали три человека.