На юго-востоке Москвы две машины влетели в пешеходов после ДТП

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На юго-востоке Москвы два автомобиля влетели в пешеходов в результате ДТП.
На юго-востоке Москвы две машины влетели в пешеходов после ДТП
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«На Краснодарской улице, 20/1 (в районе метро «Люблино») — ДТП с двумя автомобилями. Машины наехали на пешеходов», — говорится в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.

Как уточняется, по предварительным данным, пострадали три человека.

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