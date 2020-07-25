За сутки 73 российских военных выздоровели от коронавируса
- РИА Новости
«Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 8536 человек», — заявили в оборонном ведомстве.
Ранее Минобороны сообщило об успешном завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной совместно с исследовательским центром имени Гамалеи.
24 июля Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил разрешение Министерства здравоохранения на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса.