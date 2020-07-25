За сутки 73 российских военных выздоровели от коронавируса

За прошедшие сутки 73 российских военных вылечились от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на информационный бюллетень Минобороны России.

РИА Новости