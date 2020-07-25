СК опубликовал видео с фигурантами новых дел о реабилитации нацизма

Следственный комитет опубликовал видео с фигурантами дел о реабилитации нацизма после того, как ведомство выявило ещё двух человек, которые опубликовали фотографии нацистов на сайте движения «Бессмертный полк онлайн».

Из видео следует, что один из фигурантов признал, что «был не прав».

На кадрах также запечатлены обыски у одного из фигурантов.

25 июля Следственный комитет возбудил ещё два уголовных дела в связи с публикацией фотографий нацистов на сайте движения «Бессмертный полк онлайн».

Как установило следствие, Дмитрий Бородаенко из Кемерова опубликовал в «Банке памяти«» фотографию Адольфа Гитлера, а Максим Гусев из Перми разместил фотоизображение изменника Родины группенфюрера СС Андрея Шкуро».