СК опубликовал видео с фигурантами новых дел о реабилитации нацизма

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Следственный комитет опубликовал видео с фигурантами дел о реабилитации нацизма после того, как ведомство выявило ещё двух человек, которые опубликовали фотографии нацистов на сайте движения «Бессмертный полк онлайн».
СК опубликовал видео с фигурантами новых дел о реабилитации нацизма
  • © Следственный комитет Российской Федерации

Из видео следует, что один из фигурантов признал, что «был не прав».

На кадрах также запечатлены обыски у одного из фигурантов.

25 июля Следственный комитет возбудил ещё два уголовных дела в связи с публикацией фотографий нацистов на сайте движения «Бессмертный полк онлайн».

Как установило следствие, Дмитрий Бородаенко из Кемерова опубликовал в «Банке памяти«» фотографию Адольфа Гитлера, а Максим Гусев из Перми разместил фотоизображение изменника Родины группенфюрера СС Андрея Шкуро».

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