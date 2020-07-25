В МЧС рассказали о тушении пожара в заповеднике на Урале

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В МЧС рассказали о ситуации с тушением возгорания в заповеднике «Денежкин камень» в Свердловской области.
В МЧС рассказали о тушении пожара в заповеднике на Урале
  • РИА Новости

«Группировка МЧС России, задействованная в тушении пожара в заповеднике «Денежкин камень» на севере Свердловской области, увеличена. Сегодня дополнительно из городов Верхотурье и Краснотурьинск направлены 20 огнеборцев», — говорится на сайте регионального отделения ведомства.

Уточняется, что всего в ликвидации пожара задействованы 47 специалистов МЧС России.

По имеющимся данным, для борьбы с огнём в труднодоступной и безводной местности по нижней кромке пожара спасателям пришлось прокладывать магистральную линию длиной 1800 м от реки Сосьва.

«Для перекачки воды от реки задействованы 10 мотопомп», — указывается в заявлении.

Ранее «Реальное время» сообщало, что синоптики предупреждают о высоком риске лесных пожаров в Татарстане c 23 по 27 июля.

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