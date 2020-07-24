В Свердловской области локализован 21 лесной пожар

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В Свердловской области пожарным удалось локализовать 21 лесной пожар общей площадью 1066 га.
В Свердловской области локализован 21 лесной пожар
  • РИА Новости

Как сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области, в 31 муниципалитете региона, включая Екатеринбург, продолжает действовать особый противопожарный режим, ограничивающий пребывание граждан на опасных территориях.

В Ивдельском ГО на данный момент действуют пять лесных пожаров, три из которых пожары общей площадью 726 га локализованы. Введён режим чрезвычайной ситуации.

В природном заповеднике «Денежкин камень» на севере Свердловской области площадь пожара за сутки выросла с 23 до 25 га.

Ранее «Реальное время» сообщало, что синоптики предупреждают о высоком риске лесных пожаров в Татарстане c 23 по 27 июля.

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