В Свердловской области локализован 21 лесной пожар

В Свердловской области пожарным удалось локализовать 21 лесной пожар общей площадью 1066 га.

Как сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области, в 31 муниципалитете региона, включая Екатеринбург, продолжает действовать особый противопожарный режим, ограничивающий пребывание граждан на опасных территориях.

В Ивдельском ГО на данный момент действуют пять лесных пожаров, три из которых пожары общей площадью 726 га локализованы. Введён режим чрезвычайной ситуации.

В природном заповеднике «Денежкин камень» на севере Свердловской области площадь пожара за сутки выросла с 23 до 25 га.

Ранее «Реальное время» сообщало, что синоптики предупреждают о высоком риске лесных пожаров в Татарстане c 23 по 27 июля.