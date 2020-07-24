В Свердловской области локализован 21 лесной пожар
- РИА Новости
Как сообщает tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области, в 31 муниципалитете региона, включая Екатеринбург, продолжает действовать особый противопожарный режим, ограничивающий пребывание граждан на опасных территориях.
В Ивдельском ГО на данный момент действуют пять лесных пожаров, три из которых пожары общей площадью 726 га локализованы. Введён режим чрезвычайной ситуации.
В природном заповеднике «Денежкин камень» на севере Свердловской области площадь пожара за сутки выросла с 23 до 25 га.
Ранее «Реальное время» сообщало, что синоптики предупреждают о высоком риске лесных пожаров в Татарстане c 23 по 27 июля.