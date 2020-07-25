В СК рассказали о спецтехнике для расследования киберпреступлений

В России уровень преступности с использованием высоких технологий в интернете вырос более чем в 20 раз за последние семь лет. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

В 2019 году этот показатель в сравнении с 2018-м увеличился почти в два раза, отметила она.

«Следственным комитетом в 2019 году и за пять месяцев текущего года расследовано более 13 тыс. преступлений, совершённых с использованием информационных технологий, а также в сфере компьютерной информации», — сказала Петренко в беседе с телеканалом «Звезда».

У следователей-криминалистов из специализированного отдела, которые занимаются этой проблемой, имеется спецтехника, в том числе мобильные комплексы, которые позволяют извлекать из электронных мобильных устройств даже удалённые цифровые данные, рассказала она.

По словам Петренко, в 2019 году такая техника применялась более 26 тыс. раз. Более чем в 17 тыс. случаев по 13 тыс. преступлений была получена значимая для следствия информация.

В июне замглавы Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по проекту концепции общественной безопасности в России до 2030 года сообщил, что «за последние пять месяцев количество преступлений с использованием интернета, информационных технологий, мобильной связи составило более 180 тыс.».