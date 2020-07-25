В СК рассказали о спецтехнике для расследования киберпреступлений

Короткая ссылка
В России уровень преступности с использованием высоких технологий в интернете вырос более чем в 20 раз за последние семь лет. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
В СК рассказали о спецтехнике для расследования киберпреступлений
  • Reuters

В 2019 году этот показатель в сравнении с 2018-м увеличился почти в два раза, отметила она.

«Следственным комитетом в 2019 году и за пять месяцев текущего года расследовано более 13 тыс. преступлений, совершённых с использованием информационных технологий, а также в сфере компьютерной информации», — сказала Петренко в беседе с телеканалом «Звезда».

У следователей-криминалистов из специализированного отдела, которые занимаются этой проблемой, имеется спецтехника, в том числе мобильные комплексы, которые позволяют извлекать из электронных мобильных устройств даже удалённые цифровые данные, рассказала она.

По словам Петренко, в 2019 году такая техника применялась более 26 тыс. раз. Более чем в 17 тыс. случаев по 13 тыс. преступлений была получена значимая для следствия информация.

В июне замглавы Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по проекту концепции общественной безопасности в России до 2030 года сообщил, что «за последние пять месяцев количество преступлений с использованием интернета, информационных технологий, мобильной связи составило более 180 тыс.».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить