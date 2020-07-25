В Ленинградской области заложили сторожевой корабль ледового класса

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На Выборгском судостроительном заводе в Ленинградской области заложили киль пограничного сторожевого корабля I ранга «Пурга» ледового класса проекта 23550 «Ермак».
В Ленинградской области заложили сторожевой корабль ледового класса
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Как указывает агентство, руководитель пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов на церемонии закладки отметил, что это знаменательный день для спецслужбы.

«Сегодня для пограничной службы ФСБ России знаменательный день, осуществляется закладка пограничного корабля ледового плавания. Огромные ресурсы России в Арктике, Северный морской путь, повышенное внимание иностранных государств к этой зоне России, безусловно, требуют от нас наращивания корабельной группировки для гарантированного решения задач пограничной безопасности», — сказал он.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Росатом» осуществит закладку ледокола «Чукотка» в 2021 году.

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