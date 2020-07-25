В МВД опубликовали видео столкновения четырёх машин в Дагестане
- РИА Новости
Как указало ведомство на своей странице в Instagram, в дорожно-транспортном происшествии участвовали четыре автомобиля.
«В субботу приблизительно в 01:00 при въезде в село Эндирей Хасавюртовского района 46-летний местный житель, по предварительной информации, управляя автомобилем ВАЗ-21120, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Lada Priora под управлением 25-летнего жителя Хасавюрта, Kia Rio под управлением 30-летнего жителя села Эндирей и с автомобилем ВАЗ-21101, за рулём которого находился 35-летний мужчина, проживающий в том же селе», — говорится в посте МВД.
Согласно уточнённым данным, в данной аварии также пострадали пять человек.
Ранее сообщалось, что пять человек погибли в результате ДТП в Дагестане.