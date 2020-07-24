Эксперт прокомментировал возобновление международного авиасообщения

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Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев прокомментировал возобновление международного авиасообщения.
Эксперт прокомментировал возобновление международного авиасообщения
  • РИА Новости

«Я думаю, что возобновление международного авиасообщения никак не отразится либо несущественно повлияет на ситуацию с коронавирусной инфекцией», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его мнению, к осени — зиме может быть подъём, поскольку вирус не исчез.

«Думаю, бояться этого не надо, можно смело лететь за границу», — добавил эксперт.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал возобновление международного авиасообщения.

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