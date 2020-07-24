Эксперт прокомментировал возобновление международного авиасообщения
- РИА Новости
«Я думаю, что возобновление международного авиасообщения никак не отразится либо несущественно повлияет на ситуацию с коронавирусной инфекцией», — заявил он в беседе со «Взглядом».
По его мнению, к осени — зиме может быть подъём, поскольку вирус не исчез.
«Думаю, бояться этого не надо, можно смело лететь за границу», — добавил эксперт.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с телеканалом «360» прокомментировал возобновление международного авиасообщения.