В Альянсе туристических агентств России оценили перспективы отдыха в Турции

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Член президиума Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян оценил перспективы отдыха в Турции.
В Альянсе туристических агентств России оценили перспективы отдыха в Турции
  • Pixabay

«Понятно, что вода в Средиземном море где-то уже в ноябре станет прохладной, тем не менее нам уже объявлено, что рейсы будут летать и в ноябре, и в декабре, и в январе, и в феврале. Причём я говорю сейчас не только об Анталии, но и о Стамбуле», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, в 2020 году сезон начался поздно, и многие отели потеряли выручку, поэтому теперь они будут пытаться экономить.

Кроме того, почти все гостиницы стали менять систему «всё включено» — туристы будут брать всё, что хотят, но не самостоятельно, а через официанта.

«Когда шведский стол, вы берёте, сколько хотите. А четвёртый раз подзывать официанта будет немножко стыдно», — пояснил Мкртчян.

Ранее первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович в беседе со «Взглядом» выразил мнение, что самым горячим направлением в ближайшее время станет Турция.

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