В Российском зерновом союзе оценили ситуацию с ценами на фоне засухи
- РИА Новости
«По зерну цены сейчас крепкие, я не вижу причин для роста цен. Они будут на том же уровне», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».
По его словам, в нынешнем сезоне по некоторым культурам, наоборот, ожидается снижение стоимости.
«Мы сможем наблюдать небольшое падение цен, например, по ржи — она была переоценена в прошлом сезоне из-за плохого урожая. Также есть снижение стоимости по пшенице, но не радикальное», — уточнил он.
Ранее климатолог, сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселёв в беседе с URA.RU рассказал, какой может быть погода в России этим летом.