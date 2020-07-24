В Российском зерновом союзе оценили ситуацию с ценами на фоне засухи

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут оценил ситуацию с ценами на фоне засухи.

«По зерну цены сейчас крепкие, я не вижу причин для роста цен. Они будут на том же уровне», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, в нынешнем сезоне по некоторым культурам, наоборот, ожидается снижение стоимости.

«Мы сможем наблюдать небольшое падение цен, например, по ржи — она была переоценена в прошлом сезоне из-за плохого урожая. Также есть снижение стоимости по пшенице, но не радикальное», — уточнил он.

Ранее климатолог, сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселёв в беседе с URA.RU рассказал, какой может быть погода в России этим летом.