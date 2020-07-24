В Подмосковье женщина пыталась купить младенца в интернете

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В Московской области перед судом предстанет женщина, пытавшаяся купить младенца через объявления в интернете.
В Подмосковье женщина пыталась купить младенца в интернете
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на региональное СУ СК России.

Объявление о планах «приобрести для воспитания новорождённого ребёнка» обвиняемая сделала в одной из социальных сетей. Сотрудники полиции представились продавцами и договорились о встрече в торговом центре в Жуковском. Женщина должна была заплатить 75 тыс. рублей.

«Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением передано в суд», — цитирует «Вечерняя Москва» сообщение ведомства.

В июне сообщалось, что житель Петербурга разместил объявление о продаже мальчика.

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