Житель Петербурга разместил объявление о продаже мальчика

Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга заинтересовалась объявлением о продаже несовершеннолетнего мальчика, которое мужчина опубликовал в интернете.

«Установлено, что сожитель матери ребёнка разместил объявление на сайте «Авито» в воспитательных целях, фактически отдавать мальчика не собирался», — сообщили в прокуратуре.

С семьёй ребёнка начата работа органов и учреждений системы профилактики.

Мужчина привлечён к административной ответственности.

В марте в Ставропольском крае завели уголовное дело в отношении матери, пытавшейся продать новорождённого.

По информации следователей, в 2019 году 29-летняя женщина, будучи беременной, опубликовала в интернете объявление о продаже младенца за 50 тыс. рублей.

В феврале 2020-го она родила сына. Для оформления ребёнка мать подала документы своей клиентки, а при выписке передала ей малыша.