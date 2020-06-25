Житель Петербурга разместил объявление о продаже мальчика
- РИА Новости
«Установлено, что сожитель матери ребёнка разместил объявление на сайте «Авито» в воспитательных целях, фактически отдавать мальчика не собирался», — сообщили в прокуратуре.
С семьёй ребёнка начата работа органов и учреждений системы профилактики.
Мужчина привлечён к административной ответственности.
В марте в Ставропольском крае завели уголовное дело в отношении матери, пытавшейся продать новорождённого.
По информации следователей, в 2019 году 29-летняя женщина, будучи беременной, опубликовала в интернете объявление о продаже младенца за 50 тыс. рублей.
В феврале 2020-го она родила сына. Для оформления ребёнка мать подала документы своей клиентки, а при выписке передала ей малыша.