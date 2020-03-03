В Ставропольском крае завели дело против матери, пытавшейся продать новорождённого

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В Ставропольском крае завели уголовное дело против матери, пытавшейся продать новорождённого.
В Ставропольском крае завели дело против матери, пытавшейся продать новорождённого
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт регионального СУ СК России.

По информации следователей, в 2019 году 29-летняя женщина, будучи беременной, опубликовала в интернете объявление о продаже младенца за 50 тыс. рублей. В феврале 2020-го она родила сына. Для оформления ребёнка мать подала документы своей клиентки, а при выписке передала ей малыша.

В больнице Новопавловска заметили различия между внешностью заявительницы и информацией в документах и обратились в правоохранительные органы.

В настоящее время ребёнок находится в медицинском учреждении, где пробудет до определения его дальнейшей судьбы. Расследование продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области перед судом предстанет обвиняемый в издевательствах над сыном.

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