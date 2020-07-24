В Татарстане обсудили контроль за нацпроектами

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Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с аудитором Счётной палаты России Михаилом Менем.
В Татарстане обсудили контроль за нацпроектами
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Участники встречи обсудили взаимодействие по линии контрольно-счётных органов.

Также поднимались вопросы об обеспечении контроля за исполнением национальных проектов.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что глава Удмуртии Александр Бречалов и министр труда и соцзащиты России Антон Котяков обсудили реализацию национальных проектов «Демография» и «Производительность труда и поддержка занятости».

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