Бречалов обсудил реализацию нацпроектов в Удмуртии с главой Минтруда
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- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
«С мая мы начали приём заявлений на ежемесячную денежную выплату на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет в размере 4982 рублей. Более того, выплаты в 100 тыс. рублей получают студенческие семьи при рождении ребёнка, на 2020 год в бюджете Удмуртской Республики на это предусмотрено 7 млн рублей», — заявил Бречалов.
По его словам, в 2020 году введена льгота по транспортному налогу (50%) для многодетных семей.
В регионе также прорабатывают меры поддержки семей с детьми на 2021 год.
Ранее kp.ru сообщало, что в Ленобласти рассказали о реализации нацпроекта «Здравоохранение» в 2019 году.