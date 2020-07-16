Бречалов обсудил реализацию нацпроектов в Удмуртии с главой Минтруда

Короткая ссылка
Глава Удмуртии Александр Бречалов и министр труда и соцзащиты России Антон Котяков обсудили реализацию национальных проектов «Демография» и «Производительность труда и поддержка занятости».
Бречалов обсудил реализацию нацпроектов в Удмуртии с главой Минтруда
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«С мая мы начали приём заявлений на ежемесячную денежную выплату на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет в размере 4982 рублей. Более того, выплаты в 100 тыс. рублей получают студенческие семьи при рождении ребёнка, на 2020 год в бюджете Удмуртской Республики на это предусмотрено 7 млн рублей», — заявил Бречалов.

По его словам, в 2020 году введена льгота по транспортному налогу (50%) для многодетных семей.

В регионе также прорабатывают меры поддержки семей с детьми на 2021 год.

Ранее kp.ru сообщало, что в Ленобласти рассказали о реализации нацпроекта «Здравоохранение» в 2019 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить