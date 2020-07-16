Бречалов обсудил реализацию нацпроектов в Удмуртии с главой Минтруда

Глава Удмуртии Александр Бречалов и министр труда и соцзащиты России Антон Котяков обсудили реализацию национальных проектов «Демография» и «Производительность труда и поддержка занятости».

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«С мая мы начали приём заявлений на ежемесячную денежную выплату на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет в размере 4982 рублей. Более того, выплаты в 100 тыс. рублей получают студенческие семьи при рождении ребёнка, на 2020 год в бюджете Удмуртской Республики на это предусмотрено 7 млн рублей», — заявил Бречалов.

По его словам, в 2020 году введена льгота по транспортному налогу (50%) для многодетных семей.

В регионе также прорабатывают меры поддержки семей с детьми на 2021 год.

Ранее kp.ru сообщало, что в Ленобласти рассказали о реализации нацпроекта «Здравоохранение» в 2019 году.