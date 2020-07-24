Вирусолог дал рекомендации по безопасному путешествию за рубеж

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн дал рекомендации по безопасному путешествию за рубеж.

«Я бы посоветовал особенно не летать, но такой совет нереалистичен», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в самолёте нужно использовать маску. Также необходим дезинфицирующий раствор, чтобы время от времени протирать им руки.

«А на месте, если вы где-то на свежем воздухе и можете соблюдать дистанцирование, то маска вам не нужна», — считает Альтштейн.

Ранее в беседе с URA.RU Альтштейн отметил, что в Великобритании, Турции и Танзании эпидемиологическая обстановка довольно хорошая.