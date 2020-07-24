Участникам массовой драки в Москве могут ограничить въезд в Россию

Иностранцам, участвовавшим в массовой драке на юго-востоке Москве, могут ограничить въезд в Россию, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Там отметили, что в соответствии с миграционным законодательством «в отношении иностранных граждан могут быть приняты меры, связанные с установлением временного ограничения на въезд в Российскую Федерацию сроком на пять лет».

Ранее полиция сообщила, что в ночь на 24 июля в Марьине произошёл ряд конфликтных ситуаций. В одной из них был ранен мужчина и повреждён автомобиль, в котором он находился.

Кроме того, неизвестные в помещении кафе, угрожая посетителям и персоналу, похитили из кассы 50 тыс. рублей, повредили имущество и скрылись.

Всего были задержаны более 25 человек. Возбуждены уголовные дела по статьям о хулиганстве и разбое.

По информации источников агентств, речь идёт о конфликте между группами армян и азербайджанцев.