В Свердловской области установлен подозреваемый в убийстве трёх человек в 1996 году

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В Свердловской области установлен подозреваемый в убийстве женщины и двух девочек в 1996 году.
В Свердловской области установлен подозреваемый в убийстве трёх человек в 1996 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на региональное СУ СК России.

Из материалов уголовного дела следует, что 25 января 1996 года в квартире дома по улице Луначарского в Екатеринбурге обнаружили тела трёх человек — 37-летней женщины, а также её дочери и подруги дочери. Девочкам было 13 и 16 лет.

На первоначальном этапе преступление раскрыть не удалось, но благодаря следственным мероприятиям получена дополнительная информация.

Подозреваемый — уроженец Нижнесергинского района, ранее судимый в том числе за покушение на изнасилование, а также за убийство, сопряжённое с изнасилованием, и изнасилование малолетней, которые были совершены на территории Татарстана и Башкирии.

С 2004 года фигурант отбывал наказание в исправительном учреждении Челябинской области.

«После установления его причастности к убийству 1996 года в Екатеринбурге приняты меры к его этапированию в органы ФСИН Свердловской области. В настоящее время с участием подозреваемого выполняется комплекс мероприятий по закреплению доказательств и проверке на возможную причастность к иным ранее совершённым преступлениям», — рассказали следователи.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в убийстве.

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