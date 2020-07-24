В Нижнем Новгороде рассказали о системе видеонаблюдения за нарушителями ПДД

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В рамках профилактического мероприятия на автодорогах Нижнего Новгорода запущена видеосистема, автоматически определяющая нарушителей.
В Нижнем Новгороде рассказали о системе видеонаблюдения за нарушителями ПДД
  • РИА Новости

Профилактическое мероприятие «Группа Риска» провела нижегородская Госавтоинспекция 23 июля, сообщили РИА «Время Н» в УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Видеосистема «Поток Enterprise» объединила 500 наружных видеокамер, расположенных в разных районах города и области.

За время проведения операции было выявлено 16 нарушений ПДД, в том числе семь случаев вождения без прав.

Сообщается, что в ближайшие дни подобные мероприятия пройдут во всех районах области.

Ранее интернет-издание «Янтарный край» сообщало об оперативном совещании в администрации Калининграда, где обсуждали меры по снижению числа дорожно-транспортных происшествий.

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