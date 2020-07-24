Мишустин утвердил сроки возврата денег за отменённые туры

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому туристы, у которых из-за пандемии коронавируса были аннулированы туры, смогут вернуть деньги либо перенести поездку до конца 2021 года.
Мишустин утвердил сроки возврата денег за отменённые туры
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Как говорится в сообщении на сайте кабмина, это касается граждан, которые до 31 марта 2020 года частично либо полностью оплатили туры. 

«Теперь таким туристам предложат равнозначный тур: те же услуги по перевозке, маршрут, местонахождение гостиницы и её категория, питание», — уточнили в кабмине.

Указывается, что сроки переноса поездки будут определяться по соглашению сторон, но услуга должна быть оказана не позднее 31 декабря 2021 года. 

В случае увеличения стоимости тура на новые даты туристы не должны будут ничего доплачивать.

Туроператор должен будет направить турагенту либо напрямую туристу уведомление о возможности переноса поездки в течение 60 дней после вступления постановления в силу.

При этом турист будет иметь право отказаться от переноса поездки. В этом случае туроператор должен будет вернуть ему деньги до конца 2021 года.

Ранее Мишустин рассказал, что правительство разрабатывает национальный проект по развитию внутреннего туризма, его представят осенью.

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