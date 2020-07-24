Попова предупредила о рисках заболевания COVID-19 при вылете за рубеж

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Возобновление Россией международного авиасообщения не означает, что риск заболевания коронавирусной инфекцией позади, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Хочу обратить внимание на то, что начало регулярных рейсов, анонсированное сегодня начало вылетов на курорты Турции вовсе не означает, что все риски уже позади. Вовсе нет, вирус остаётся с нами, вирус остаётся достаточно активным», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Попова призвала следовать тем правилам, по которым люди должны жить в новых условиях, подчеркнув, что нарушать их очень рискованно для здоровья.

«Соблюдая эти правила, можно перемещаться по миру, можно отдыхать и можно вести полноценную жизнь», — добавила она.

Россия с 1 августа откроет международные рейсы в три страны: Великобританию, Турцию и Танзанию.

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