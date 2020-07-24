Аэропорт Домодедово готов возобновить международные рейсы

Короткая ссылка
Московский аэропорт Домодедово готов к возобновлению международных авиарейсов, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Аэропорт Домодедово готов возобновить международные рейсы
  • РИА Новости

«Домодедово уже уведомил авиавласти о готовности к возобновлению международных рейсов», — цитирует ТАСС пресс-службу.

Отмечается, что перед началом полётов будут проведены дополнительные нагрузочные тестирования технологических систем в галерее международного вылета.

Также в аэропорту выразили готовность к выполнению требований госорганов по санитарной безопасности.

Ранее стало известно, что Россия с 1 августа откроет международные рейсы в три государства: Великобританию, Турцию и Танзанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить