Аэропорт Домодедово готов возобновить международные рейсы
- РИА Новости
«Домодедово уже уведомил авиавласти о готовности к возобновлению международных рейсов», — цитирует ТАСС пресс-службу.
Отмечается, что перед началом полётов будут проведены дополнительные нагрузочные тестирования технологических систем в галерее международного вылета.
Также в аэропорту выразили готовность к выполнению требований госорганов по санитарной безопасности.
Ранее стало известно, что Россия с 1 августа откроет международные рейсы в три государства: Великобританию, Турцию и Танзанию.