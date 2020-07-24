Аэропорт Домодедово готов возобновить международные рейсы

Московский аэропорт Домодедово готов к возобновлению международных авиарейсов, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«Домодедово уже уведомил авиавласти о готовности к возобновлению международных рейсов», — цитирует ТАСС пресс-службу.

Отмечается, что перед началом полётов будут проведены дополнительные нагрузочные тестирования технологических систем в галерее международного вылета.

Также в аэропорту выразили готовность к выполнению требований госорганов по санитарной безопасности.

Ранее стало известно, что Россия с 1 августа откроет международные рейсы в три государства: Великобританию, Турцию и Танзанию.