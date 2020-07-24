Путин обсудил с Совбезом возобновление международного авиасообщения
- РИА Новости
«В продолжение объявленного сегодня решения правительства о возобновлении авиасообщения с рядом стран состоялся обмен мнениями о ходе соответствующих переговоров с другими государствами», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.
По его словам, обсуждалась также обстановка на границе Азербайджана и Армении.
Кроме того, Путин проинформировал о телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом.
Россия с 1 августа откроет международные рейсы в три страны: Великобританию, Турцию и Танзанию.