Путин обсудил с Совбезом возобновление международного авиасообщения

Российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России вопросы возобновления международного авиасообщения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В продолжение объявленного сегодня решения правительства о возобновлении авиасообщения с рядом стран состоялся обмен мнениями о ходе соответствующих переговоров с другими государствами», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

По его словам, обсуждалась также обстановка на границе Азербайджана и Армении.

Кроме того, Путин проинформировал о телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом.

Россия с 1 августа откроет международные рейсы в три страны: Великобританию, Турцию и Танзанию.