Психолог рассказала о причинах послеродовой депрессии

Психолог Елена Данилова рассказала о причинах послеродовой депрессии.

«Причин множество — как биологических, физиологических, связанных с резкими скачками гормонов после родов, нехваткой необходимых питательных веществ, так и социальных и личных», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, даже если женщины тщательно готовились к появлению ребёнка, реальность, как правило, отличается от теории.

Данилова советует полностью отказаться от неважных и несрочных дел, чаще гулять на свежем воздухе, радовать себя, отдыхать при любой появившейся возможности.

«Сон очень важен для восстановления психики в том числе», — добавила она.

Ранее психолог Владимир Крупин в беседе с Nation News дал рекомендации по общению с подростками во время режима самоизоляции, когда семьи проводят большую часть времени дома, работая или учась дистанционно.