Две новые услуги ПФР теперь доступны во всех центрах «Мои документы»

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Две новые услуги ПФР теперь доступны во всех центрах «Мои документы», сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Две новые услуги ПФР теперь доступны во всех центрах «Мои документы»
  • © портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Речь идёт о данных трудовой деятельности, содержащихся в индивидуальном лицевом счёте, и справке об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста, приводит «Москва 24» слова заммэра Анастасии Раковой.

Документы могут понадобиться для предоставления в налоговую службу, центр занятости населения или по месту работы.

Сообщается, что услуги предоставляются в день обращения по экстерриториальному принципу, независимо от места регистрации в столице. Для оформления требуется паспорт. Государственная пошлина не предусмотрена. Услуги также доступны в электронном виде.

Ранее НСН сообщила, что экспозицию онлайн-музея центров госуслуг «Мои документы» и Главархива посмотрели более 200 тыс. посетителей.

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