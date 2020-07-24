Две новые услуги ПФР теперь доступны во всех центрах «Мои документы», сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Речь идёт о данных трудовой деятельности, содержащихся в индивидуальном лицевом счёте, и справке об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста, приводит «Москва 24» слова заммэра Анастасии Раковой.

Документы могут понадобиться для предоставления в налоговую службу, центр занятости населения или по месту работы.

Сообщается, что услуги предоставляются в день обращения по экстерриториальному принципу, независимо от места регистрации в столице. Для оформления требуется паспорт. Государственная пошлина не предусмотрена. Услуги также доступны в электронном виде.

Ранее НСН сообщила, что экспозицию онлайн-музея центров госуслуг «Мои документы» и Главархива посмотрели более 200 тыс. посетителей.