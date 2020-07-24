Пассажир из Кемерова устроил дебош на борту самолёта

Пассажир самолёта Москва — Кемерово оштрафован на 3,5 тыс. рублей за неадекватное поведение во время полёта.

23 июля 24-летний житель Кемерова, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, решил, что потерял багаж, и начал искать его в салоне самолёта, не реагируя на требования экипажа сесть на место, сообщают «Известия» со ссылкой на управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

По прилёте мужчину задержала полиция. На него составлен протокол об административном правонарушении, материалы переданы в мировой суд.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту драки на борту самолёта между двумя пассажирами рейса Сочи — Москва.